Mitten in der Nacht aufstehen, Computer anschalten und rein in die digitale Lehrveranstaltung – so oder so ähnlich sieht der Alltag für so manchen Studierenden der Uni Germersheim derzeit aus. „Wir haben Studierende aus über 60 Ländern an unserer Uni“, sagt die Dekanin Dilek Dizdar.

Viele der gut 400 ausländischen Studierenden seien Zuhause in ihren jeweiligen Heimatländern. Und dann wird der Unterricht für den Studi aus Kolumbien eben zur Nachtveranstaltung.