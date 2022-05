„Das wird ein Erlebnis für die ganze Familie.“ Claudia Michaelis, alias „ChariSima“ gerät ins Schwärmen, als sie vom Programm des diesjährigen „Germares“ erzählt.

Vom 16. bis 19. Juni wird der Wehrgraben an Fronte Beckers zum Mittelaltermarkt, zum Spektakulum, in dem Lagerleben und buntes Treiben wie in früheren Zeiten praktiziert wird. „Germares“ lässt die Erinnerung an die Dorfgemeinschaft von Germaresheym („Heim des Speermächtigen“) um das Jahr 1276 wieder aufleben. Ritter, Söldner, Edelleute, Handwerker, Gaukler, Puppenspieler wollen am langen Fronleichnamswochenende dafür sorgen, dass es überall und zu jeder Zeit im Festungsgraben etwas zu schauen, zu staunen und zu genießen gibt. Eine Feuershow, Schaukämpfe, ein Foltermuseum und sogar die „Orks“ und ein schamanisches Orakel bereichern das „Germares“-Programm. Besucher können unter anderem probeweise eine Rüstung anlegen, sich im Bogenschießen üben oder mittelalterliche Handwerks- und Koch- und Backkunst kennenlernen und zum Teil auch ausprobieren. Die Liste der Attraktionen ist lang und vielseitig, Langeweile steht nicht im Programm.

Allerdings werden zeitgemäß gekleidete Menschen nicht wie in den Vorjahren im ganzen Stadtbild zu sehen sein. Das 5. „Germares“ wird sich allein auf den Festungsgraben (Eingang Glacisstraße) beschränken, erläutert Wilhelm Michaelis, Vorsitzender des Vereins „Die Speermächtigen“. Grund dafür sind die innerörtlichen Baustellen. Doch die räumliche Begrenzung und die wegen der Pandemie „relativ kurze Planungszeit“ schränken nicht die Vielfalt des Programm-Angebots ein.

Rund 40 Gruppen und Schausteller dabei

„Germares findet alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Festungsfest statt und wird vom Verein „Die Speermächtigen“ organisiert. Gegründet wurde der Verein anno 2012, die Zahl der Mitglieder liegt „unter 50“, die Zahl der Aktiven ist (noch) einstellig. „Es freut mich unwahrscheinlich, dass ein so kleiner Verein so etwas Großes aufzieht“ lobt auch Bürgermeister Marcus Schaile das Engagement.

Rund 40 Gruppen und Schausteller finden sich zum „Germares“ ein. Neben „Sau am Spieß“ und anderen kulinarischen Spezialitäten aus jener Zeit gibt es auch regelmäßig Führungen durch das Lager und viel Information über das Leben und Arbeiten im Mittelalter.

Info

5. Germares, vom 16. bis 19. Juni, Eintritt: Tageskarte 6 Euro, Dauerkarte 18 Euro. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.