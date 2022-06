Philippsburg. Es gibt wieder einen Mittelaltermarkt in Philippsburg. Bevor jedoch Gaukler und Musiker umher ziehen können, musste die Stadt auf die Suche nach einem neuen Veranstalter machen – und ist fündig geworden.

Von Monika Eisele

Lorraine Médiévale übernimmt den Markt und so kann zu Pfingsten vom 4. bis 6. Juni auf gewohntem Gelände „Im Gewann Pfählmorgen“ gefeiert werden. Musikalisch reist die Band „Krless“ aus Tschechien an. „Vagabundis“ mit Dudelsack und Trommel kommen aus Frankfurt.

„Hubertus der Fahrende“ zeigt Gauklei, Jonglage und dass er mit dem Feuer umgehen kann. Am Samstag Abend gegen 21.30 Uhr gibt eine große Feuershow mit dem Duo von „Infinity“. Für die Kinder sind Mäuseroulette, Eierknacken und eine Drachenjagd angekündigt. Handwerker, wie Siegelgraveur, Fahren- und Bannermaler oder Korbflechter zeigen ihr Können. Letzterer kann auch mitgebrachte Stühle wieder mit neuem Flechtwerk versehen. Weitgereiste Händler buhlen um die Thaler der Besucher und bieten feinste Waren an wie Schmuck und Spielzeug an. Natürlich werden auch Speis und Trank gereicht und in den Tavernen werden verschiedene Biere, Met und Liköre gereicht.

Gut 20 Lager verschiedener Epochen, vom keltischen bis hin zum Spätmittelalter schlagen ihre Zelte auf, zeigen das Leben auf Reisen, verschiedene Handfertigkeiten und stellen ihre Waffen zur Schau. Und die gewohnte Reitershow der Löwenritter zu Hagenbuch und Berg, wird es wie all die Jahre zuvor auch geben.

Info



Die Öffnungszeiten: Samstag 12 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 22 Uhr. Montag 11 bis 18 Uhr. Eintritt: Erwachsene 7 Euro, Kinder (6 bis 14 Jahre) und mittelalterlich Gewandete 3 Euro.