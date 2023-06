Das Angebot der Mittagstische für Seniorinnen und Senioren soll ausgeweitet werden. Das teilte die Kreisverwaltung jetzt mit.

Geplant waren sie schon vorher, doch aufgrund der Corona-Pandemie wurden die ersten Mittagstische erst 2022 angeboten. Ein erster regelmäßiger und monatlicher Mittagstisch wird seit Sommer 2022 im Bürgerhaus Leimersheim von den Seniorenbeauftragten und mit Unterstützung der für Senioren zuständigen Mitarbeiterin der Verbandsgemeinde Rülzheim organisiert. Das Angebot wird monatlich von etwa 70 Personen genutzt und zum Selbstkostenpreis angeboten. Die Speisen werden von Catering-Unternehmen angeliefert.

Viele Seniorenbeauftragte in den Gemeinden vor Ort bieten inzwischen regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen an, die immer wieder Essensangebote beinhalten. Ende 2022 wurde zudem die Aktion „Weihnachtstische 2022“ gestartet. Dabei fanden in nahezu allen Verbandsgemeinden „Weihnachtstische“ statt, die von insgesamt 560 Seniorinnen und Senioren während der Adventszeit wahrgenommen wurden.

Die Seniorenbeauftragten und Senioren-Teams der Ortsgemeinden Knittelsheim, Ottersheim, Minfeld und Freckenfeld luden zum Beispiel Dorfbewohner ab Jahrgang 1952 zu einer festlichen Veranstaltung mit Weihnachtsmenü. Die Seniorenbeauftragte der Verbandsgemeinde Kandel organisierten mit dem Frauen- und Familienzentrum Ende November ein Mittagessen in der Stadthalle. In Jockgrim fand am gleichen Tag ein Weihnachtsessen für ältere Menschen aus der Verbandsgemeinde Jockgrim statt. Nicht weihnachtlich, aber trotzdem festlich, fand zudem der ersten interkulturellen Seniorentreff des DRK-Kreisverbands Germersheim in Kooperation mit der Türkisch-Islamischen Gemeinde Germersheim statt.

Der Landkreis ist seit Januar 2020 Pilotkommune im Projekt „Im Alter IN FORM“ der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) mit der Zielsetzung, gesunde und ausgewogene Ernährung, mehr Bewegung und aktive Teilnahme älterer Menschen in der Kommune zu fördern. Die BAGSO-Steuerungsgruppe stellte den Mitgliedern des Seniorennetzwerks des Landkreises in Teilen eine eigens hierfür erarbeitete Planungshilfe zur Verfügung, die Kreisverwaltung unterstützte mit finanziellen Zuschüssen. Das BAGSO-Pilotprojekt für den Kreis geht weiter. Geplant sind Basisschulungen zum Auf- und Ausbau gesundheitsfördernder Angebote, auch für ältere Menschen mit Migrationshintergrund, Schulungen zur Zahngesundheit, sowie weitere Hygieneschulungen für Kräfte in der hauswirtschaftlichen Unterstützung von Pflegebedürftigen.