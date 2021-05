Die Zuschüsse des Landkreises zum Mittagessen an den Schulen steigen. Deshalb soll es ab dem kommenden Schuljahr Erhöhungen geben.

An den elf kreiseigenen Ganztagsschulen wird eine warme Mittagsverpflegung angeboten. „Der Elternanteil beträgt derzeit für jeden Schüler 3,50 Euro pro Mittagessen. An der Förderschule in Rülzheim (Grundschule) beträgt der Elternanteil 3,20 Euro pro Mittagessen. Für Eltern, die stattliche Leistungen erhalten, entfällt seit August 2019 die Eigenbeteiligung. Eltern mit einem geringen Einkommen können einen Zuschuss beantragen und zahlen dann nur 1 Euro“, erläutert der Erste Kreisbeigeordnete und Schuldezernent Christoph Buttweiler im Schulträgerausschusses. Seit der letzten Erhöhung des Eigenanteils 2015 hätte der Beitrag auf 4,60 Euro angehoben werden müssen, um die Kosten zu decken.

Seither sind die Gesamtaufwendungen weiter gestiegen. „2019 beliefen sich die Gesamtkosten auf knapp 595.000 Euro. Die Erträge aus Elternbeiträgen und den Zuschüssen machten etwas über 338.000 Euro aus. Die restlichen fast 244.000 Euro übernahm der Landkreis. Da es sowohl bei der Entsorgung als auch bei den Personalkosten zu Preissteigerungen kam, wird der Zuschussbedarf voraussichtlich erheblich ansteigen“, so Buttweiler. Zur Deckung der Mehrkosten müsste der Essenpreis auf mindestens 6,20 Euro erhöht werden“, ergänzt Norbert Pirron, Leiter des Fachbereichs Schulen, Bildung.

„Die Verwaltung empfiehlt eine moderate Erhöhung des Elternanteils ab dem Schuljahr 2020/2021 auf 4 Euro pro Mittagessen und 3,70 Euro pro Essen an der Schule in Rülzheim. Durch diese Erhöhung nimmt der Landkreis rund 45.000 Euro mehr ein und kann damit den steigenden Zuschussbedarfs mindern,“ so Buttweiler. Dem Vorschlag konnte der Schulträgerausschuss einstimmig folgen. Abschließend beraten und entschieden wird das Thema im Kreistag.