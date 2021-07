Eltern, deren Kinder in den Schulen des Kreises zu Mittag essen, müssen künftig tiefer in die Tasche greifen: Der Kreistag hat einstimmig die Erhöhung des Beitrags um 50 Cent auf vier Euro pro Essen beschlossen. Es betrifft vor allem Kinder an den weiterführenden Schulen, aber auch die Mittagsverpflegung an den zwei Förderschulen in Rülzheim und Germersheim. Diese sind im Gegensatz zu den Grundschulen in Trägerschaft des Kreises. Hier zahlen die Eltern künftig 3,70 anstatt 3,20 Euro. Auch die rund 50 Lehrer und schulischen Mitarbeiter, die in den Mensen essen, zahlen künftig mehr (4,90 Euro).

Die Elternbeiträge zum Schulmittagessen reichen bei weitem nicht, um die Kosten zu decken. 2019 hat der Kreis das Mittagessen an den Schulen mit rund 243.000 Euro bezuschusst – und rechnet damit, dass die Kosten erheblich steigen werden. Grund seien mitunter höhere Ausgaben für Wirtschaftskräfte und bei der Speiseresteentsorgung. Zuletzt wurden die Elternbeiträge für das Mittagessen 2015 angehoben.