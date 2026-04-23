Öffentlicher Sparzwang trifft auf schrumpfende Familienbudgets: Der Kreis ringt um einen angemessenen Preis fürs Schulessen.

Vor nicht ganz einem Jahr entbrannte in Wörth ein Streit darüber, wie teuer ein Mittagessen in der Schule sein darf. Die Stadt hatte die Elternbeiträge an ihren Grundschulen auf einen Schlag um 40 Prozent erhöht. Kritik verhallte: Familien zahlen jetzt zwischen 5,60 und 6,20 Euro pro Essen – mehr als irgendwo anders im Landkreis. Nun zieht die Kreisverwaltung nach: Auch das Essen an allen weiterführenden Schulen soll teurer werden. Dabei orientiert sich der Schulträger am Preisniveau in Wörth.

Die Gründe für die Erhöhung sind in beiden Fällen die selben. Vereinfacht gesagt: Alles wird teurer und die Kassen der Kommunen werden leerer. Bislang liegt der Elternanteil für ein Mittagessen an den Ganztagsschulen des Kreises – Gymnasien, Gesamt- und Realschulen – bei 4,80 Euro. Zuletzt erhöht wurde 2024: von damals 4 Euro auf den aktuellen Stand. Künftig sollen 5,60 Euro fällig werden. Diese Zahl empfiehlt der Schulträgerausschuss nach einer Beratung bei seinem jüngsten Treffen.

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Deckungslücke klafft

Die Verwaltung hatte zunächst vorgeschlagen, analog zur Stadt Wörth, auf 6,20 Euro zu erhöhen. Es sei nicht verständlich für Eltern, wenn Grundschüler dort mehr zahlen müssten als Kinder der IGS oder des Gymnasiums, erläuterte Schuldezernent Christoph Buttweiler (CDU). Kosten für Caterer, Resteentsorgung und Personal sind seit 2022 auf zuletzt rund 594.000 Euro gestiegen, rechnete die Verwaltung vor. Gar nicht in die Rechnung mit ein fließen Strom, Heizung, Wasser oder Gebäudeunterhalt.

Die Elternbeiträge und Zuschüsse von Bund und Land für finanzschwache Familie decken die Kosten nur teilweise: Der Landkreis musste 2025 knapp 260.000 Euro aus eigener Kasse beisteuern. Eine Erhöhung auf 6,20 Euro würde rund 100.000 Euro mehr in die Kasse spülen, defizitär bleibt der Posten dennoch. Es sei ein Spagat zu leisten zwischen einer „auskömmlichen Finanzierung und einem Angebot, das von Familien angenommen werden kann“, so Buttweiler. Insbesondere im Hinblick auf Alleinerziehende und Familien, die „jeden Euro zweimal umdrehen müssen“ oder in denen mehrere Schulkinder leben.

80 Cent mehr pro Mahlzeit

6,20 Euro – das war einigen Ausschussmitgliedern dann doch etwas zu happig. In Wörth werde, so der Einwand der Stadträtin Ulrike Werling (SPD), dieser Betrag nur in zwei der fünf Grundschulen fällig – dort, wo frisch vor Ort gekocht wird. In der Dorschbergschule, die eine gemeinsame Mensa mit der IGS und denselben Caterer hat, zahlen Eltern nur 5,60 Euro. Auch die CDU-Kreistagsfraktion hatte schriftlich interveniert und eine moderatere Erhöhung verlangt. Letztlich waren alle Ausschussmitglieder dafür, den Preis fürs Mittagessen um 80 Cent auf 5,60 Euro anzuheben. Der Kreis würde so rund 55.000 Euro pro Schuljahr mehr einnehmen. Lehrer sollen 5,90 Euro pro Mahlzeit zahlen. Beschlossen ist es noch nicht, das letzte Wort fällt erst im Kreistag.

967 Kinder im Kreis Germersheim waren im vergangenen Schuljahr zum Mittagessen angemeldet. Alle weiterführenden Schulen, mit Ausnahme der Realschule Lingenfeld und der Förderschule Rülzheim, werden von einem Caterer aus Bruchsal beliefert, der 3,91 Euro für ein Menü erhält. Das Personal, das die Speisen in den Schulen an die Kinder ausgibt, stellt eine externe Firma, ebenso die Entsorgung der Speisereste. Das Catering und die Entsorgung werden im nächsten Schuljahr neu vergeben, die Ausschreibungen dafür laufen.

Zur Sache

In der Stadt Wörth führte die desolate Haushaltslage zur Preiserhöhung beim Mittagessen in den Grundschulen. Der Landesrechnungshof hatte einen angemessenen Betrag für das Schulmittagessen verlangt, weil dieser, so hieß es damals, auf niedrigem Niveau gewesen sei.

Der Ausbau der Ganztagsschulen werde die finanzielle Belastung der Kommunen erhöhen, heißt es im Kommunalbericht des Rechnungshofs aus dem Jahr 2021. Der wirtschaftlichen Ausgestaltung des Essenangebots komme deshalb „eine gesteigerte Bedeutung zu“. Der Rechnungshof hatte damals die Abrechnung von Mittagessen in 14 Gemeinden, Städten und Landkreisen geprüft, die zwischen 3 und 5,50 Euro je Mahlzeit erhoben. Der Kreis Germersheim war nicht dabei.

Häufig entstünden allein durch die Anlieferung des Caterings und die Essensausgabe Kosten von mehr als 5 Euro je Mahlzeit, heißt es im Bericht. Elternbeiträge, „die sich solchen Kosten annähern, stellen nach Einschätzung des Rechnungshofs kein generelles finanzielles Hindernis für die Anmeldung von Kindern an Ganztagsschulen dar“. Sie seien als sozial angemessen zu erachten, zumal Geringverdiener oder Empfänger von staatlichen Hilfen teilweise oder vollständig befreit sind.

Mit der Schulverpflegung gingen zudem häusliche Ersparnisse einher.