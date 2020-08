Der Kreishaushalt rutscht weiter in die roten Zahlen, erste finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie sind erkennbar. „Es war leider abzusehen, dass der Kreishaushalt 2020 noch tiefer in das Haushaltsdefizit rutscht. Der Nachtrag setzt dazu die neue negative Messlatte bei 8,8 Millionen Euro an. Bisher hatten wir mit 5,6 Millionen Euro geplant, verschlechtern uns also um weitere 3,2 Millionen Euro“, schildert Landrat Fritz Brechtel (CDU) die schwierige Haushaltssituation.

Nachsteuern muss der Kreis zudem in den Bereichen Soziale Hilfen, Jugendhilfe und Schulen und Bildung. Für Jugendhilfe-Aufgaben sind 1,1 Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln vorgesehen. Das Sozialamt benötigt weitere Mittel in Höhe von 2,4 Millionen Euro. Im Schulbereich wird der Bauunterhalt um 300.000 Euro auf 2 Millionen Euro und die Investitionen um 800.000 Euro angepasst. Die Verschuldung des Landkreises aus Liquiditäts- und Investitionskrediten steigt zum 31. Dezember 2020 auf 119,9 Millionen Euro.

Der Kreistag wird darüber in seiner Sitzung am 7. September 2020 beschließen. Im Vorfeld liegt der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung bis einschließlich zum 26. August während der Dienststunden im Gebäude der Kreisverwaltung, Zimmer 0.27, aus. Darüber hinaus ist der Nachtragshaushaltsplan-Entwurf auch auf der Homepage des Landkreises unter www.kreis-germersheim.de einsehbar. Bürger haben die Möglichkeit, Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung einzureichen. Ein entsprechender Vordruck steht zur Unterstützung ebenfalls auf der Homepage des Landkreises bereit.