Der „Verein zur Erhaltung und Restaurierung kircheneigener Gebäude der Kirchenstiftung St. Nikolaus Bellheim“ will sich verstärkt um neue Mitglieder bemühen.

Der wiedergewählte Vorsitzende Pfarrer Thomas Buchert wies in der Mitgliederversammlung darauf hin, dass es gelingen müsse, neue Mitglieder für den Verein zu gewinnen, um auch weiterhin die baulichen Angelegenheiten der Pfarrgemeinde finanziell mit unterstützen zu können. Die großen Bauprojekte wie die Außen- und Innenrenovierung der Pfarrkirche und des Pfarrhauses seien zwar abgeschlossen, doch müssten weiterhin Rücklagen für anstehende Renovierungsarbeiten an und in kircheneigenen Gebäuden gebildet werden. Er dankte allen, die sich immer wieder freiwillig und uneigennützig für den Verein zur Verfügung stellen.

Stellvertretender Vorsitzender Wolfgang Kaiser unterrichtete die Versammlung über die Aktivitäten des Vereins, die coronabedingt in den beiden letzten Jahren stark eingeschränkt waren. Zuletzt sei zusammen mit der neuapostolischen Kirchengemeinde der Imbissstand anlässlich der Kerwe im Jahre 2019 erfolgreich betrieben worden. Ebenfalls genannt wurden die Kesselfleischessen im Pfarr- und Jugendheim St. Michael. Auch der Verkauf eines Rezeptbuches „Backgeheimnisse aus der Bäckerei Kaiser“ sei ein großer Erfolg gewesen.

Nach Aussage von Pfarrer Buchert sind für dieses Jahr der Imbissstand anlässlich der Kerwe, ein Schlachtfest sowie ein Konzert mit dem Gospelchor Lingenfeld in der Pfarrkirche geplant.

Neuwahlen



Vorsitzender: Pfarrer Thomas Buchert, stellvertretender Vorsitzender: Wolfgang Kaiser, Kassenwart: Manfred Gehrlein, Schriftführerin: Roswitha Schlindwein, Beisitzer: Andy Becht, Manfred Kramer, Hermann-Josef Schwab. Kassenprüfer: Alfred Gadinger und Günther Flohr.