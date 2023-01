Nach 31 Jahren zieht sich der Inhaber eines der ältesten Sportstudios in der Region zurück. Aber nicht ganz.

Nach 31 Jahren als Inhaber eines der ältesten Sportstudios in der Region hat Gerd Feldmann sein Sport- und Rückenzentrum in neue Hände übergeben. Er zieht sich nicht komplett aus dem alteingesessenen Studio in der Mühlgasse zurück, sondern wird als freier Mitarbeiter immerhin noch 20 Wochenstunden in den ihm bestens vertrauten Räumen arbeiten. Neue Inhaberin ist die 25-jährige Vanessa Wilken, die im Sommer 2014 als Auszubildende bei Feldmann begann.

Der Inhaberwechsel zum jetzigen Zeitpunkt „hat sich so ergeben“, antwortete Feldmann auf die Gründe zu seinem etappenweisen Ausstieg. „Ich habe schon länger geplant, beruflich kürzer zu treten“, so der Rheinzaberner. Darüber sprach er mit seiner Mitarbeiterin, die seit ihrer Ausbildung im Sportstudio arbeitet und sich in den letzten Jahren im Sportbereich zusätzlich intensiv weitergebildet habe. „Vanessa war die einzige weibliche Auszubildende, die die Lehre durchgezogen hat“, ergänzt ihr früherer Chef. Sie kenne das Studio, die Kunden und werde es als Pächterin weiterführen.

Anfangs „typische Muckibude“

Die Geschichte des Fitnessstudios begann vor dem Start von Gerd Feldmann, der zuerst ein Jahr lang nur als angestellter Trainer arbeitete und dann die Räume übernahm. Sie gehören zu einem Gebäudekomplex, in dem sich noch länger zurück ein ehemaliges Raiffeisen-Lager befand. Anfangs, so Feldmann schmunzelnd, „war das Studio eine für die 1990er Jahre typische Mucki-Bude.“

Aber schnell verlagerte sich ihr Schwerpunkt mehr hin zu einem Ort, um die allgemeine Fitness zu steigern. Der rührige Inhaber kaufte nach und nach weitere Teile des Gebäudes dazu. Heute gehören ihm als einem von drei Eigentümern rund zwei Drittel des langgestreckten Anwesens, das Sport- und Rückenzentrum erstreckt sich über drei Etagen.

Gerätezirkel für Rückentraining eingerichtet

Die Trainingsfläche vergrößerte sich, genauso wie das sportliche Angebot. „Ich legte viel Wert auf Gesundheitssport“, sagt Feldmann und richtete deshalb einen Gerätezirkel für das Rückentraining nach Dr. Wolff ein. Es werden verschiedene Reha-Sport-Kurse und Wirbelsäulen-Kurse angeboten. Fortgesetzt werden sollen, ergänzte Vanessa Wilken, auch die Kurse für Bauch-Beine-Po, Zumba, Jumping und die Kinderselbstverteidigung. Neben der neuen Chefin gehören die bisherigen vier Mitarbeiter weiterhin mit zum Team, auch die Öffnungszeiten sollen beibehalten werden.

Feldmann, dessen Name bisher untrennbar mit dem Studio verbunden war, freut sich auf mehr Freizeit. „Ich bin jetzt 55 Jahre alt, werde demnächst zum dritten Mal Opa. Nach über 30 Jahren als Selbstständiger bin ich froh, endlich richtige und lange Wochenenden zu haben, in meiner Freizeit das machen zu können, was mir ebenfalls Spaß bereitet.“ Dazu gehört weiterhin sein ehrenamtliches Engagement bei der freiwilligen Feuerwehr und als mobiler Ersthelfer.

Vanessa Wilken will 30 Jahre bleiben

Seine Nachfolgerin Vanessa Wilken möchte ihrem früheren Chef und jetzigen Mitarbeiter nacheifern und mindestens so lange wie er das Sport- und Rückenzentrum weiterführen, also auch 30 Jahre. Klar ist ihr Studio nicht mehr das einzige rund um Rheinzabern, in Jockgrim liegen demnächst sogar zwei Fitnessstudios direkt nebeneinander. Diese sieht sie jedoch mit Blick auf das Kursangebotes in ihrem eigenen Studio nicht als unmittelbare Konkurrenz.

Anlässlich des Inhaber-Wechsels gibt es im Sport- und Rückenzentrum am Samstag, 21. Januar, ab 17 Uhr eine Neueröffnungsfeier für Mitglieder und Nicht-Mitglieder.