Die wahren Helden des DRK stehen nicht auf dem Briefkopf. Sie haben einen offenen Umgang mit den Vorwürfen verdient.

Das Deutsche Rote Kreuz ist eine Institution. Entsprechend sind alle Seiten, allen voran DRK-Präsident Landrat Fritz Brechtel, bemüht, möglichst wenig von den Anschuldigungen gegenüber dem ehemaligen Geschäftsführer an die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Die Sorge ist groß, dass der DRK-Kreisverband beschädigt werden könnte.

Doch das DRK ist auch ein Verein und entsprechend kocht schon längst die Gerüchteküche. Nun sind Transparenz und Aufklärung gefordert. Und eine ehrliche Information der Mitglieder darüber, dass es da wohl mehrere Jahre zumindest eine Schieflage gab. Ob einige Vorgänge justiziabel waren, müssen wohl noch Gerichte entscheiden.

Denn die wahren Helden des DRK stehen nicht auf dem Briefkopf. Es sind die Ehrenamtlichen, die dafür sorgen, dass das DRK als Institution wahrgenommen wird. Diese Menschen stehen Angehörigen bei, wenn ein Motorradfahrer bei einem Unfall verstorben ist. Sie gehen zu Beginn einer Pandemie freiwillig mit Wuhan-Rückkehrern in eine 14-tägige Quarantäne in einer Kaserne. Das Wochenende verbringen sie mit Blutspende-Terminen. Bald werden sie an Impfstationen in Wörth bereit stehen – und all das meist unentgeltlich.

Sie haben mehr verdient als Informationen aus Hörensagen. Vorwürfe müssen benannt und aufgeklärt werden. Dann kommt zumindest die Institution DRK selbst unbeschadet durch diese Krise.