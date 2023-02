Kleiner Schaden, große Folgen. Ein 37-jähriger Fahrer aus dem Kreis Germersheim befuhr am Samstagmorgen kurz nach Mitternacht mit seinem Skoda in Kandel die Marktstraße in Richtung Landauer Straße. Im Kreuzungsbereich zur Landauer Straße missachtete der Fahrer eine von links kommende, bevorrechtigte 26-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Südliche Weinstraße. Die Fahrzeuge stießen zusammen, allerdings kam es infolgedessen nur zu leichtem Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahr. Der Fahrer zeigte sich offensichtlich einsichtig: „Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,33 Promille“, schreibt die Polizei. Auf den Fahrer kommt eine Strafanzeige zu. Der Führerschein wurde nach der Blutprobe direkt einbehalten.