Anlässlich des 150. Geburtstags der Protestantischen Kirche verwandelt sich das Gotteshaus von Donnerstag, 1., bis Samstag, 24. Dezember, in einen Adventskalender. Für jeden Abend wurde nach Mitteilung der Kirchengemeinde ein Programm zusammengestellt. Das Spektrum erstreckt sich von Musik – Jazz, Rock, Pop, Gospel, Weihnachtslieder, mal zum Zuhören, mal zum Mitsingen – über Bilderbuchkino, Basteln, Andachten und Stille bis hin zu Informativem zu altbekannten Traditionen – etwa der Unterschied zwischen Nikolaus und Weihnachtsmann. „Das Kirchenbistro-Team wird immer mal wieder Getränke und Knabbereien anbieten“, heißt es in der Mitteilung. Die Wunschbaum-Aktion startet als Auftakt- und Begleit-Projekt zum Kirchen-Adventskalender am Donnerstag, 1. Dezember, um 18. Uhr in der Kirche. Der von den Frauen des Arbeitskreises Aktiv unter der Leitung von Helga Eßwein aufgestellte Wunschbaum steht bis 20. Dezember am Eingang der Kirche. Auf gelbe Sterne kann man einen Herzenswunsch – den man nicht unbedingt kaufen kann – schreiben, auch anonym, und darf sich überraschen lassen, ob er in Erfüllung geht. Kleinere materielle Wünsche versucht der Arbeitskreis mit dem Erlös seines Basartisches voll selbst gemachter Köstlichkeiten und Dekorativem zu erfüllen. Im Anschluss an die Auftakt-Veranstaltung lädt das Kirchen-Bistro-Team zu Heißgetränken und Gebäck ein.