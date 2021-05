Neulich flatterte ein Schreiben in unseren Briefkasten. Darin gratuliert unser Klo-Hersteller zu der weitsichtigen Entscheidung, bereits vor Corona-Zeiten ein so genanntes Dusch-WC gekauft zu haben. Denn damit gehören wir „zu denjenigen in Deutschland, die sehr früh erkannt haben, welch angenehme Vorteile die Reinigung mit Wasser nach dem WC-Gang bietet“. Nun wolle man den „kulturellen Wandel im Bad“ weiter vorantreiben. Soso!

Tatsächlich funktioniert die Untenrum-Reinigung bei solchen Toiletten mittels eines Wasserstrahls und Föhnluft – Sitzheizung und Geruchsabsaugung inklusive. Alles individuell einstell- und per App steuerbar. So können die weitsichtigen WC-Besitzer dieser Tage über Toilettenpapier-Hamstereien nur milde lächeln, ist man doch recht Klopapier-autark.

Noch mehr lachen wahrscheinlich die Hersteller von Dusch-WCs, Gesäßduschen und Bidets. Denn tatsächlich zeigt eine kleine Recherche, dass deren Absätze weltweit gestiegen sind. Das nennt man dann wohl effektives Marketing in Krisenzeiten, wenn auch moralisch fragwürdig. Doch Hauptsache, es geht mit der Wirtschaft bergauf.

