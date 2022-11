An verschiedenen Orten im Kreis finden am 11. November St. Martinsumzüge statt. Hier sind Termine in vier Gemeinden.

Mit der Aufführung des Martinsspiels durch die Kita-Kinder beginnt das Martinsfest am Freitag, 11. November, 17.30 Uhr, in der Kirche in Freisbach. Der Zug schlängelt sich durch Haupt- und Jahnstraße zur Kindertagesstätte Pfefferminzzwerge. Am Martinsfeuer bieten Elternausschuss und Förderverein Würstchen, Punsch und Glühwein an. Die Veranstalter bitten Bürger, keine Autos an der Umzugsstrecke abzustellen und die Fensterbänke mit Kerzen und Kürbislichtern zu zieren.

Die Orts- und Kulturgemeinde veranstalten den Umzug in Hördt am Freitag, 11. November, 17.30 Uhr, ab der Grundschule. Start mit einem Martinsspiel und Martinsfeuer. Der Musikverein begleitet den Umzug. Die Bewirtung übernimmt im Anschluss der Förderverein der Grundschule am Forsthaus

Der Martinsumzug in Westheim startet um 18 Uhr (Aufstellung um 17.45 Uhr) am Dorfplatz und führt über Hauptstraße und Hasensprung zum Kerweplatz. Dort brennt das Martinsfeuer, und die Jugendfeuerwehr bewirtet die Teilnehmer mit Bratwürsten, Weckmännern und Getränken. Tassen müssen mitgebracht werden.

Das St. Martins-Fest der Katholischen Kindertagesstätte Zeiskam startet um 17 Uhr vor der katholischen Kirche mit der Martinsgeschichte. Der Laternenumzug führt anschließend durch Kron-, Haupt-, Friedhof-, Mozart- und Raiffeisenstraße zum Pfarrhof. Dort gibt es Würstchen und Glühwein.