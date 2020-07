Mit über 2 Promille stürzte ein betrunkener Mann am Donnerstagabend in die Saalbach. Nur dank eines Zeugens konnte der Mann mit vereinten Kräften aus seiner gefährlichen Situation befreit werden.

Gegen 18.40 Uhr machte der Zeuge die Besatzung eines vorbeifahrenden Streifewagens auf den gestürzten Mann aufmerksam, welcher in die Saalbach gestürzt war. Der 49-Jährige war vom Rand des Gewässers zirka zwei Meter tief gestürzt und hatte sich dabei verletzt. Aufgrund seiner Alkoholisierung war er nicht in der Lage das Wasser selbständig zu verlassen. Mit vereinten Kräften von Feuerwehr und der Polizei konnte der Mann letztendlich gerettet werden. Durch die alarmierten Rettungskräfte wurde der Mann vor Ort untersucht, eine ärztliche Untersuchung in der Klinik lehnte er jedoch ab.