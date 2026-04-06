Vor einem Club setzt ein 20-Jähriger einen Schlagstock ein. Das Jugendrecht greift – mit Geldauflage und klaren Auflagen für die Zukunft.

Es war die Hexennacht des vergangenen Jahres, genauer gesagt die frühen Morgenstunden des 1. Mai, als ein Vorfall in Germersheim eskalierte. Der damals 20-jährige Angeklagte hatte in einem Club ausgiebig Alkohol konsumiert und fiel dort durch sein Verhalten negativ auf. Er belästigte junge Frauen, die offenkundig kein Interesse an seinen Avancen hatten, und pöbelte ohne erkennbaren Grund andere Männer an. Schließlich wurde er vom Sicherheitspersonal des Clubs vor die Tür gesetzt.

Bewusstlos und blutüberströmt

Doch anstatt sich zu beruhigen, holte der offenbar stark alkoholisierte junge Mann einen Teleskopschlagstock aus seinem Auto und griff damit Personen vor dem Club an – darunter auch die Sicherheitsmitarbeiter, die ihn zuvor hinausbegleitet hatten. Beide erlitten Verletzungen an Kopf, Schulter und Knie, wobei die Knieverletzungen durch Stürze verursacht wurden. Der Angriff endete, als dem Angeklagten der Schlagstock abgenommen wurde. Augenzeugen verständigten Polizei und Rettungsdienst. Als die Beamten eintrafen, fanden sie den Mann blutüberströmt und bewusstlos auf dem Parkplatz vor. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht und nach einigen Tagen entlassen. Die entnommene Blutprobe ergab einen Alkoholwert von 1,76 Promille.

Keiner hat Schläge gesehen

Zeugen gaben gegenüber der Polizei übereinstimmend an, dass sie gesehen hätten, wie dem Angeklagten der Schlagstock abgenommen worden war. Wer ihn jedoch geschlagen oder getreten habe, konnte oder wollte niemand sagen – eine Aussage, die die Beamten als wenig glaubwürdig empfanden. Der Angeklagte selbst erklärte im Prozess, er könne sich an den Vorfall nicht erinnern. Auch dass er aus dem Club geworfen worden sei, habe er erst später erfahren. Er wisse lediglich, dass er an jenem Abend große Mengen Alkohol konsumiert habe, darunter Jägermeister und andere Shots. Nach dieser Nacht habe er jedoch sein Leben grundlegend geändert: Er trinke keinen Alkohol mehr, sei aus dem elterlichen Zuhause ausgezogen, habe eine Arbeitsstelle gefunden und wohne inzwischen mit seiner Freundin zusammen.

20-Jähriger war unreif

Alle Prozessbeteiligten sprachen sich dafür aus, das Jugendstrafrecht anzuwenden. Dieses berücksichtigt vor allem erzieherische Aspekte und wird angewandt, wenn die Persönlichkeit des Täters zum Tatzeitpunkt als noch nicht vollständig gereift angesehen wird. Auch die Staatsanwältin plädierte in ihrem Schlussvortrag für eine erzieherische Maßnahme. Sie forderte eine Geldauflage und regte an, dass der Angeklagte das Gespräch mit den Betroffenen suchen oder einen Ausgleich anstreben solle. Der Verteidiger schloss sich diesem Antrag uneingeschränkt an.

Geld an Weisser Ring

Das Schöffengericht erklärte den Angeklagten in drei Fällen der gefährlichen Körperverletzung für schuldig. Der Vorsitzende Richter führte in der Urteilsbegründung aus, dass der Angeklagte bis August 400 Euro an die Opferhilfsorganisation Weißer Ring zahlen müsse. Zudem ermahnte er ihn, sich intensiv um eine Ausbildungsstelle zu bemühen und den eingeschlagenen positiven Lebensweg fortzusetzen. Andernfalls, so der Richter, sei ein Jugendarrest unvermeidbar. Das Urteil ist rechtskräftig.