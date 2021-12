Verkohlte Tannenbäume, rohes Fleisch am Boden – Vandalen hausten in der Nacht von Donnerstag, 23. Dezember auf Freitag (Heilig Abend) auf dem Kirchplatz bei der Katholischen Kirche St. Martin in Ottersheim.

Im Schutze der Dunkelheit rissen die Unbekannten nicht nur aufgestellte Tannenbäume aus ihren Halterungen , sondern auch Holzpfähle auf dem Gelände heraus. Mit dem Holz versuchten sie zu grillen, was die angebrannten Holzreste und Fleischreste belegen. Außerdem beschmutzten die Täter die Außenwand der Kirche mit einer Soße. Aus dem Gartenhäuschen holten sie den Gartenschlauch heraus, um offensichtlich aufkommende Flammen zu löschen.

Info

Zeugen des Tatvorganges werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Germersheim, 07272 9580 oder auch an das Pfarrbüro, 07272 973050, zu wenden.