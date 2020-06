In gleich zwei Fällen meldeten Zeugen Personen, die sich in der Nacht auf Sonntag vermeintlich mit Schusswaffen in der Öffentlichkeit bewegten. Erst nach näherer Begutachtung stellte sich laut Polizeibericht heraus, dass es sich jeweils nicht um scharfe Schusswaffen handelte.

Der erste Fall ereignete sich gegen 2.25 Uhr in Mühlburg. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie zwei Personen entlang der Rheinstraße liefen. Dabei zog eine der Personen eine schwarze Pistole aus dem Hosenbund und lud diese durch. Die Polizei konnte den beschriebenen Mann in seiner Wohnung antreffen. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten wurden zwei Pistolen und eine Armbrust mit Pfeil gefunden. Bei den Pistolen handelte es sich um eine Schreckschuss- und eine Luftdruckwaffe. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Gegen den 26 Jahre alten Besitzer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Kurz darauf verständigte ein Zeuge in Daxlanden die Polizei, nachdem er eine männliche Person mit einer Maschinenpistole in der Hand auf der Karl-Delisle-Straße in Richtung Innenstadt laufen gesehen hatte. Es wurden mehrere Streifenwagenbesatzungen entsandt die, nach dem Anruf eines weiteren Zeugen, einen 25-Jährigen in der Michelinstraße stellten. Tatsächlich hatte dieser die Nachbildung einer Uzi in der Hand. Er konnte widerstandslos festgenommen werden. Bei der Überprüfung der Waffe entpuppte sich diese als ungefährliche Soft-Air-Waffe. Ein Atemalkoholtest beim 25-Jährigen ergab einen Wert von 1,24 Promille. Ob es Zusammenhänge zwischen den beiden Handlungen gibt, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.