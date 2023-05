Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war am vergangenen Freitag am Rhein zwischen Neuburg und Maximiliansau im Einsatz. Ein Motorboot war auf eine Buhne gefahren, leck geschlagen und fahruntüchtig . Ausgelöst wurde „Rheinalarm“. Was bedeutet dies?

Immer wieder waren am Freitagmorgen Martinshörner von Berg bis Jockgrim zu hören. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren, von der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft