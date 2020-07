Bei Rhein-km 360, in Höhe des Stadthafen Karlsruhe, kollidierte am Sonntag, 26. Juli, gegen 14.05 Uhr ein Sportbootfahrer wegen eines Fahrfehlers mit einer Buhne. Auf dem Boot befanden sich noch drei weitere Personen und zwei Kinder. Bei dem Zusammenstoß wurde der Antrieb des Sportboots so massiv beschädigt, dass dieses manövrierunfähig zu Tal trieb. Dies konnte der Sportbootfahrer dann aber durch ein schnell ausgeführtes Notankermanöver stoppen. Zwei der Erwachsenen sowie die beiden Kinder wurden von Beamten der Wasserschutzpolizei Karlsruhe von Bord des havarierten Bootes geholt. Anschließend wurde das Sportboot mit den beiden für die Bergung an Bord verbliebenen Personen durch ein Arbeitsschiff des Wasser- und Schifffahrtsamts geborgen und in den Sportboothafen Maxau gebracht. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt und es kam zu keinem Wassereinbruch am Boot. Allerdings entstand ein Sachschaden von zirka 3000 Euro.

Während der Bergungsarbeiten fielen drei Sportbootfahrer, welche die Unfallörtlichkeit passierten, durch das rücksichtslose Verursachen von schädlichem Sog- und Wellenschlag auf. Dies wurde von der Wasserschutzpolizei zur Anzeige gebracht und wird ein Bußgeld nach sich ziehen.