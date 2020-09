Am frühen Sonntagmorgen versuchten zwei bisher unbekannte Täter mit einer Schusswaffe an die Handtasche einer 26-jährigen Frau in der Klosterstraße in Germersheim zu kommen. Nachdem die Frau gegen 2 Uhr in ihr Auto gestiegen war, traten die beiden Täter an das Fahrzeug und forderten die Herausgabe ihrer Handtasche, teilt die Polizei mit. Als ein anderes Auto vorbeifuhr, flüchteten sie demnach ohne Beute in unbekannte Richtung. Einer der beiden Täter trug einen schwarzen Kapuzenpullover und ein Tuch um seinen Mund. Beide sollen einen jugendlichen Slang gesprochen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.