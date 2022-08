Eine Gruppe von jungen Leuten im Alter zwischen Mitte Zwanzig bis Mitte Dreißig trafen sich am Sonntag gegen 4.20 Uhr beim Karl-Friedrich-Denkmal und tranken Alkohol. Aus einer vorbeigehenden, fünf- bis siebenköpfigen Gruppe heraus fielen plötzlich Beleidigungen, die sich die anderen nicht gefallen lassen wollten. Die zunächst verbale Streitigkeit ging laut Polizei schnell in eine gefährliche Körperverletzung über. Aus der unbekannten Gruppe heraus schlug ein Mann mit der Faust in das Gesicht eines 30-Jährigen. Ein weiterer Unbekannter zog eine Schreckschusspistole und zielte damit ebenfalls in das Gesicht des Geschädigten. Als die Polizei vor Ort eintraf, hatte der Geschädigte rote Farbe im Gesicht. Es handelte sich vermutlich um Reizgas. Ein Rettungswagen wurden gerufen und versorgte den 30-Jährigen. Die vor Ort angetroffenen Beteiligten äußerten wenig Interesse an einer Strafverfolgung, wie es in der Mitteilung heißt.