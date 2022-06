„Eigene Texte erstellen“, „Sagen, was einen bewegt“, das ist die Idee beim offenen Rap-Workshop mit Rapagogen von „Who.Am.I.“ aus Mannheim. Noch bis Mittwoch, 22. Juni, jeweils von 15 bis 19 Uhr wird in dem mobilen Musikstudio, einem umgebauten Sprinter, wird an Texten gefeilt und mit satten Beats unterlegt. Das Studio-Team der Rapagogen ist beim Internationalen Bund (IB) im Jugendzentrum Hufeisen zu Gast. „Alle, die spontan vorbeikommen wollen, sind eingeladen mit zu machen“, so Karim Eibad, Leiter des IB Jugendzentrums in Germersheim. Das Projekt wird von „Auf!leben“ gefördert. Im Mittelpunkt der Workshops steht das individuelle Empowerment, sowie eine gemeinschaftliche Teambuilding-Erfahrung. Ergänzend gibt es einen wöchentlichen offenen Termin im MaRymz-Metropolstudio.

Info



Die Rapagogen: https://whoami-workshops.de/

CJD Germersheim: www.cjd.de