Am Freitag Abend fuhr ein 52-jähriger Autofahrer von Gommersheim nach Schwegenheim. Von anderen Autofahrern wurde beobachtet, dass er extreme Schlangenlinien fährt und riskante Überholmanöver durchführt. Der 52-jährige Fahrer gefährdete hierbei entgegenkommende Pkw-Fahrer. In Schwegenheim hielt der Fahrer an und wurde von der hinzugerufenen Polizei kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab 2,64 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.