Die Polizei wurde am Mittwoch gegen 18.30 Uhr darüber informiert, dass in einem Seniorenheim in Hagenbach eine Person vermisst wird. An der Suche beteiligten sich die Feuerwehr, die Rettungshundestaffel und ein Polizeihubschrauber. Auch Drohnen mit Wärmebildkameras waren nach Polizeiangaben im Einsatz. Gegen 21.45 Uhr wurde der 89-jährige Vermisste in hilfloser Lage in einem Gebüsch nahe des neuen Friedhofes entdeckt und gerettet. Er war leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.