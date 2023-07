Ein 21-jähriger Mercedesfahrer fuhr am frühen Samstagmorgen durch den Kreisel in der Josef-Probst-Straße. Als er von der Fahrbahn abkam, beschädigte er seine Felge und seinen Reifen so stark, dass er laut Polizei nicht mehr weiterfahren konnte. Der junge Mann verständigte einen Abschlepper und machte in seinem Auto ein kleines Schläfchen. Das währte nicht lange, denn er wurde unsanft von Polizeibeamten geweckt, die Alkoholgeruch bemerkten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Den Führerschein musste der 21-Jährige abgeben.