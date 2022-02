RHEINZABERN. Konform mit den geltenden Corona-Regeln wird am Hofstaat zu Rhe-Na ab Samstag Fasenacht in Miniatur-Format gefeiert. Am Samstag, 26. Februar, ab 16.11 Uhr heißt es „Rhe-Na im Hof“. Im Museumshof hinter dem Rathaus wird das Prinzenpaar eine offene Bühne freigeben, auf der jeder nach Lust und Laune heitere oder närrische Beiträge zeigen kann. Für musikalische Unterhaltung und Verpflegung ist gesorgt.

Am Montag, 28. Februar, 14.11 Uhr gibt es ebenfalls im Museumshof Spaß und Unterhaltung für Kinder.

Am Dienstag, 1. März, gegen 12 Uhr fegt ein närrischer Sturm durch den Rathaushof, anschließend findet ein närrischer Ausklang unter freiem Himmel statt.

Für alle Veranstaltungen gilt die 2G+-Regelung, die beim Einlass kontrolliert wird.