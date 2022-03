[Aktualisiert: 23. März, 15.12 Uhr] Aus Kostengründen erschien es bisher nicht möglich, die vor Jahren stillgelegte Bahnstrecke Germersheim-Landau zu reaktivieren. Hoffnung schöpfen konnten südpfälzische Politiker, als es hieß, dass die Richtlinien für die Kosten-Nutzung-Untersuchung einer möglichen Reaktivierung überarbeitet werden sollen, sprich, der Klimaschutz stärker gewichtet werden soll. Der Germersheimer Landrat Fritz Brechtel erinnerte am Montag an ein gemeinsames Schreiben mit seinem Landratskollegen Dietmar Seefeldt (Kreis Südliche Weinstraße) und Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch (alle CDU) an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Dieser habe in einem Antwortschreiben mitgeteilt, dass die Überarbeitung der Richtlinie Ende März abgeschlossen sein soll. Am Mittwoch informierten der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart und der Landauer Oberbürgermeister-Kandidat Dominik Geißler (beide CDU) über eine aktuelle Mitteilung des Bundesverkehrsministeriums, wonach im zweiten Quartal dieses Jahres eine neue Grundlage für solch ökologisch-wirtschaftliche Bewertungen für Streckenreaktivierungen in Kraft gesetzt werden soll. Geißler und Gebhart sprechen sich dafür aus, die Strecke Landau-Germersheim, auf der zurzeit „nur“ Fahrraddraisinen verkehren, zügig neu zu bewerten, sobald die überarbeitete Richtlinie in Kraft ist. Denn eine positive Bewertung einer Reaktivierung nach Bundeskriterien wäre die Grundlage für eine finanzielle Förderung des Vorhabens durch den Bund.