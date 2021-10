Tödliche Verletzungen zog sich ein 22 Jahre alter Motorradfahrer zu, als er am Montagnachmittag auf der Neureuter Querspange mit seinem Zweirad stürzte. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der junge Fahrer mit seinem Motorrad gegen 15.15 Uhr von der Linkenheimer Landstraße kommend in Richtung Neureuter Kreisverkehr. Dabei soll er mit seinem Motorrad stark beschleunigt haben. In der Folge verlor der 22-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Schutzplanke. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen erlag der 22-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.