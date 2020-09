Kurz nach 17 Uhr am Mittwochabend betrat ein mit einem Messer bewaffneter Mann die Bäckerei in der Scheibenhardter Hauptstraße. In dem zu diesem Zeitpunkt leeren Verkaufsraum entwendete der Täter einen Geldbeutel im Thekenbereich. Als die Angestellte zurückkam, flüchtete der Mann in Richtung Berg. Der Täter war circa 180 Zentimeter groß, hatte eine normale Statur und hatte kurze Haare. Bekleidet war der Täter mit einem roten Trainingsanzug und Einwegmaske. Das mitgeführte Messer wurde auf der Flucht weggeworfen. Es ist nicht auszuschließen, dass der Täter sich auf der Flucht umzog und in Shorts weiter in Richtung Berg flüchtete. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.