Mit über 3,5 Promille hat eine 41-jährige Autofahrerin am frühen Mittwochmorgen einen Verkehrsunfall verursacht. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die Frau gegen 2.45 Uhr auf der Theodor-Heuss-Allee in nördlicher Fahrtrichtung. Vermutlich aufgrund ihrer alkoholischen Beeinflussung kam sie beim Abbiegen in die Königsberger Straße von ihrer Fahrspur ab und prallte gegen einen wartenden Opel, so die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der 41-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,5 Promille, weshalb die Dame auf dem Polizeirevier eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben musste. Zudem erwartet sie nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinwirkung. Der Sachschaden wird auf 3500 Euro geschätzt.