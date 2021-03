„Ausmalen gegen Langeweile und schlechte Laune“ hat die Verbandsgemeinde (VG) eine Mit-mach-Aktion betitelt, die sich an Kinder von 2 bis 5 Jahren, Vorschulkinder und Kinder der 1. und 2. Klassen sowie Kinder ab der 3. Klasse richtet. Dafür gibt es drei verschiedene Mandala-Motive, die ausgemalt und an die Verwaltung zurückgeschickt werden sollen. Die eingereichten Bilder werden nicht nur im Rathaus und in den Schaukästen ausgestellt, jeder Teilnehmer nimmt auch an einer Verlosung teil, bei der es Gutscheine im Wert von 5, 10 und 15 Euro zu gewinnen gibt, die in den Eisdielen der VG eingelöst werden können. Die Mandalas können auf der Homepage, www.ruelzheim.de, heruntergeladen und ausgedruckt werden. Einsendeschluss ist Donnerstag, 1. April.