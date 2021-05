Am Wochenende finden wieder Gottesdienste statt,manchmal in der Kirche, manchmal im Gemeindezentrum. Die Gläubigen sollten in jedem Fall auf warme Kleidung achten.

„Wir haben das Privileg, dass wir Gottesdienste halten dürfen. Das ist für uns sehr erfreulich, deshalb versuchen wir diese auch so risikoarm wie möglich zu gestalten“, sagt Gemeindereferent Hans Werner Schottmüller von der katholischen Pfarrei Hl. Christophorus (Wörth, Maximiliansau, Büchelberg und Verbandsgemeinde Hagenbach).

Der für Wörth zuständige Gemeindereferent rät den Gottesdienstbesuchern, ein Sitzkissen oder eine Decke mitzubringen, denn die Heizungen sowohl in St.Theodard wie auch in St. Ägidius müssen eine halbe Stunde, bevor der erste Besucher die Kirche betritt, abgestellt werden. Der Gottesdienst findet momentan sonntags abwechselnd in den beiden Kirchen statt. Da für einen Gottesdienstbesucher zehn Quadratmeter Platz vorgesehen sind, dürfen in Ägidius 108. in Theodard 100, in Maximiliansau 58, in Büchelberg 43, in Hagenbach 84, in Scheibenhardt 48, in Berg 40 und in Neuburg 22 Personen in die Kirche.

Chorgesang mit Abstand

„In Wörth gibt es meistens zwischen 70 und 90 Anmeldungen. Am Eingang stehen zwei Leute, die in den Listen abhaken, auf den Mundschutz, der bis zum Platz getragen werden muss und den Abstand achten, für Desinfektion der Hände sorgen sowie die geregelte Platzbelegung im Auge haben“, stellt Schottmüller die Situation dar. Werktags kommen die Besucher mit einem vorgedruckten Zettel. „Gesungen hat bis jetzt ein kleiner Chor von fünf bis acht Leuten mit dem entsprechenden Abstand. Das wird jetzt aber schwierig, da keine Chorproben stattfinden dürfen“, erläutert Schottmüller.

Es gab die Überlegung im Ausschuss, den Gottesdienst in St.Theodard in den Saal des Pfarrheims zu verlegen, da dort die Heizung an sein darf, aber dann wäre nur für 36 Besucher Platz gewesen. Deshalb wurde diese Möglichkeit wieder verworfen.

„Mit der Wärme haben wir Glück, da bei uns eine Fußbodenheizung installiert ist“, sagt Pfarrer Walter Riegel von der protestantischen Friedenskirche auf dem Dorschberg. Es sei stets überschlagen warm. Trotzdem müsse die Lüftung angeschaltet werden, die Eingangstüren offen bleiben und die Fenster so gestellt werden, dass die Zirkulation sicher gestellt ist. „Also rate ich den Besuchern, wenigstens warme Schuhe anzuziehen“, meint er. An Einzelpersonen dürften nur 39 in die Kirche kommen, bei Familien sieht es dann etwas anders aus. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, Presbyter tragen die Besucher in Vordrucke ein. Die Maske muss bis zum Platz und beim Verlassen getragen werden. Singen darf nur der Geistliche, „was ich auch tue“, ergänzt Riegel.

Genaue Zeitvorgabe für Gottesdienst

Pfarrer Andreas Pfautsch hat in der protestantischen Christuskirche in Altwörth eine Unterbankheizung. Diese ist, um die Orgel zu schonen, immer auf zwölf Grad eingestellt. Sie wird vor dem Gottesdienst ausgeschaltet. „Aber damit ist es in der Kirche immer überschlagen warm“, sagt Pfautsch. In Hagenbach, das zu seinem Pfarramt gehört, findet der Gottesdienst im Gemeindezentrum „bei gemütlichen Temperaturen“ statt. Hier gibt es 20 Einzelplätze, während in Altwörth etwa 40 Gottesdienstbesucher zugelassen sind. „Bei einem Drei-Meter-Abstand, was bei 20 Personen der Fall ist, können wir auch singen. Der Gottesdienst dauert nicht länger als 40 Minuten“, erläutert er. Eine Anmeldung ist nur noch bei besonderen Gottesdiensten notwendig. Ansonsten liegt eine „Standardliste“ aus, in die der Kirchendiener oder ein Presbyter einträgt oder die „Stammbesucher“ nur noch abhakt.

Pfarrerin Ariane Gutzeit von der protestantischen Kirchengemeinde in Maximiliansau ist froh, dass sie seit der Pandemie den Gottesdienst im Gemeindehaus bei knapp 50 Besuchern abhalten kann – wegen der Heizung. „Diese wird zwar vor dem Gottesdienst ausgeschaltet, aber eine gute Grundtemperatur ist da, die länger hält. Das wäre in der Kirche nicht möglich, da wäre es eiskalt. Und die Gottesdienstbesucher kommen jetzt ja sowieso mit einer Jacke, die sie anbehalten“, sagt Gutzeit. Nach 35 bis 40 Minuten ist der Gottesdienst beendet, wobei die Besucherzahl unterschiedlich ist. „Wenn nur unsere pinkenen „Singplätze“ im Abstand von drei Metern belegt sind, können wir auch alle singen. Dann sind etwa 20 Besucher im Gottesdienst“, erklärt sie. „ Wenn sich jetzt am Sonntag unsere kandidierenden Presbyter vorstellen, gibt es dann zwei Gottesdienste um 10 und um 11 Uhr – jeweils mit Anmeldung“, will sie noch angemerkt haben.