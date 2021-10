Eine 57-jährige Fahrradfahrerin ist am Mittwochnachmittag in der Straße „Am Hirschgraben“ in Lingenfeld hingefallen, weil sie betrunken war. Nach Angaben der Polizei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 2 Promille. Der 57-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sie blieb bei dem Sturz unverletzt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.