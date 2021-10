Drei Schwerverletzte und ein Sachschaden von rund 42.000 Euro waren am Dienstag gegen 16.30 Uhr die Bilanz eines Auffahrunfalls auf der A5 zwischen Bruchsal und Kronau. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 29-jährige Autofahrerin mit hoher Geschwindigkeit auf einen vorausfahrenden Pkw auf, dessen Fahrer wegen stockenden Verkehrs bremsen musste. Das gerammte Fahrzeug mit zwei Insassen prallte gegen die Mittelleitplanke und kam erst nach etwa 170 Metern zum Stillstand. Sowohl die mutmaßliche Unfallverursacherin als auch der 54-jährige Fahrer und dessen 41-jährige Beifahrerin wurden mit schweren Verletzungen in Kliniken gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.