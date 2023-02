Zu schnell fahrende Verkehrsteilnehmer, Mängel an Fahrzeugen und „Gurtmuffel“ – das ist die Bilanz von mehreren Kontrollen der Polizei in Germersheim. Am Mittwochmorgen wurden durch Germersheimer Polizisten Verkehrskontrollen in der Neustadter Straße in Schwegenheim durchgeführt. Innerhalb des Kontrollzeitraums kam es dort erfreulicherweise zu keinen Verstößen. Bei einer anschließenden Lasermessung in der Postgrabenstraße in Bellheim waren insgesamt 12 Autofahrer zu schnell. Einer davon hatte zudem keinen Sicherheitsgurt angelegt. Zudem wurden an fünf Fahrzeugen Mängel festgestellt. Abschließend wurde der Verkehr in der Neuen Landstraße in Rülzheim überwacht. Hier wurden insgesamt fünf „Gurtmuffel“ festgestellt, die kostenpflichtig verwarnt wurden.

Gegen einen „Handysünder“ wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Diesen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister. Die Polizei warnt vor Ablenkungen im Straßenverkehr: Wer bei einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometer „nur kurz“ aufs Handy schaut, ist 30 Meter im „Blindflug“ unterwegs.