Am Freitagabend kam es in der Innenstadt in Germersheim zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem blauen Opel und der Polizei. Die Beamten wollten den Fahrer um kurz vor 21 Uhr am Bürgerhaus kontrollieren. Der mit zwei Männern besetzte Opel beschleunigte und der Fahrer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen.

Da er in der 17er Straße zu schnell fuhr, konnte er am Ende zur Königstraße nicht mehr bremsen und kollidierte mit einem kreuzenden Fahrzeug. Dadurch kam das Auto zum Stehen und die beiden Männer flüchteten zu Fuß weiter. Die Polizeibeamten konnten den Beifahrer nach wenigen Metern stellen und festnehmen.

Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass die Kennzeichen am Opel gestohlen waren. Zudem fanden die Beamten im Fahrzeuginneren noch ein Samurai Schwert und stellten es sicher. Gegen die beiden Flüchtenden wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Personen, die durch die Verfolgungsfahrt geschädigt oder gefährdet wurden oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter Telefon 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.