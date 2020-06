Ein 31-jähriger Deutscher wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dem wohnsitzlosen Beschuldigten wird der Diebstahl von vier Fahrzeugen vorgeworfen. Er soll am 3. Juni in Karlsruhe einen Personenwagen gestohlen haben, um das Fahrzeug als Schlafstätte zu nutzen.

Beamten fanden den 31-Jährigen am frühen Dienstagmorgen in Beiertheim in dem Pkw. Eine Überprüfung ergab, dass der VW Kastenwagen gestohlen worden war. Der Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde festgenommen und auf die Wache gebracht.

Der Beschuldigte steht auch im Verdacht, drei weitere Fahrzeuge entwendet zu haben, darunter ein VW Polo, der in der Nacht zum 14. Mai gestohlen wurde. Der Pkw wurde Ende Mai in Durlach aufgefunden. Der VW-Polo wurde mehrfach wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen durch stationäre Messanlagen fotografiert.