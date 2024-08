Unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr in der Gustav-Ullrich-Straße einen Pick-up aus einer Scheune gestohlen. Der Geschädigte sah laut Polizei nur noch, wie sein Pick-up aus der Einfahrt hinausfuhr. Es handelt sich um einen Pick-up der Marke Mitsubishi, Baujahr 1997, mit altersentsprechenden Gebrauchsspuren und Rost. Das Fahrzeug hatte noch einen Wert von circa 4000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter Telefon 07274 9580 oder E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.