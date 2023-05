Ausgesprochen wählerisch war offensichtlich ein Fahrraddieb am Wochenende. Am Sonntag zwischen 1 Uhr und 5 Uhr begab sich ein bislang unbekannter männlicher Täter laut Polizei mit einem weißen Damenrad zu einem Wohnanwesen in der Friedensstraße in Rülzheim. Dort entwendete er ein Mountainbike der Marke Cube.

Das weiße Damenrad ließ der Täter vor Ort zurück und begab sich mit dem zuvor entwendeten Mountainbike zu einem Wohnanwesen in der Straße Helle Eichen in Rülzheim. Dort entwendete er ein weiteres Mountainbike im Wert von zirka 170 Euro. Nun ließ der Unbekannte wiederum das Mountainbike der Marke Cube zurück und entfernte sich mit dem frisch entwendeten Mountainbike in unbekannte Richtung.

Das Mountainbike der Marke Cube wurde wieder an den Eigentümer ausgehändigt. Da der Eigentümer des weißen Damenrads nicht bekannt ist, wurde dieses sichergestellt. Die Polizei Germersheim sucht den rechtmäßigen Eigentümer des weißen Damenrads, der sich mit einem Eigentumsnachweis melden sollte.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274 958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.