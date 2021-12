Zwei Tatverdächtige konnten in der Nacht zum Montag von der Polizei festgenommen werden, als sie mit einem gestohlenen BMX-Fahrrad in Östringen unterwegs waren, teilt die Polizei mit. Gegen 2.40 Uhr fielen einer Streifenwagenbesatzung ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger auf. Bei einer Kontrolle wurde in der rechten Jackentasche des 20-jährigen Tatverdächtigen eine Kombizange gefunden. Dieser gab anschließend zu, dass Fahrrad kurz zuvor entwendet zu haben. Beim ihm wurde außerdem eine geringe Menge Marihuana sowie ein Einhandmesser gefunden. Der 19-Jährige hatte eine geringe Menge Amphetamin bei sich, welche ebenfalls beschlagnahmt wurde. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden beide Tatverdächtige wieder entlassen.