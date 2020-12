Mindestens 10.000 Euro haben Einbrecher am frühen Samstagmorgen in einem Gartencenter in Grötzingen bei Karlsruhe erbeutet. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei verschafften sich die Täter zwischen 2.15 und 8 Uhr vermutlich über ein Fenster Zutritt in das Gebäude. Sie schnitten ein Loch in die Zwischendecke und gelangten so in die Büroräume. Hier setzten die Diebe die Alarmanlage außer Betrieb und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räume. Anschließend gingen die Täter zielstrebig in den Eingangsbereich, um den dort befindlichen Tresor mit einer Flex zu öffnen. Nachdem die Eindringlinge ein laut Polizei fünfstelligen Bargeld-Betrag an sich genommen haben, gingen sie in ein Büro um dort über ein Fenster wieder nach draußen zu gelangen.