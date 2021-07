Auf dem Parkplatz einer Grillhütte in Rheinsheim wurde, laut Polizeibericht, am frühen Samstagmorgen eine Heckscheibe eingeworfen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Nach bisherigem Kenntnisstand holte der Geschädigte gegen 2.45 Uhr seine Bekannten an der Grillhütte ab. Als er mit seinem Fahrzeug den Parkplatz verlassen wollte, wurde seine Heckscheibe mit einem gezielten Flaschenwurf eingeschlagen. Anschließend machten sich mehrere Personen in Richtung Ortsmitte Rheinsheim aus dem Staub.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen wurde im Bereich der Hauptstraße in Rheinsheim eine Personengruppe angetroffen. Ein 17-Jähriger versuchte zunächst zu flüchten, konnte jedoch daran gehindert werden. Ein 20-Jähriger aus der Gruppe blutete stark an seiner linken Hand, weshalb der Rettungsdienst hinzugerufen wurde. Bei den Kontrollmaßnahmen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die vier jungen Männer zuvor an der Grillhütte in Rheinsheim waren. Bei der körperlichen Durchsuchung eines 18-Jährigen wurden ein Pfefferspray, ein Taschenmesser sowie einen Rettungsdorn gefunden. Wegen der Schnittverletzungen musste der 20-Jährige zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass es sich bei den jungen Männern um die Täter handelt.