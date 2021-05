Im Abstand von zehn Metern machten sich die Kinder mit ihren Drahteseln auf der Tartanbahn bereit. Die Reihenfolge hatten Sie vorher mit Geschicklichkeitsübungen untereinander ausgemacht. Als alle ihren Platz gefunden hatten, gab Klaus Schäfer-Morell vom Radsportclub Wörth den Startschuss. Jetzt hieß es für die Kleinen drei Runden lang mit voller Kraft in die Pedale steigen.

Die Nachwuchsradler sind rund 30 Grundschulkinder aus der Region, die am Freitag der Einladung zum Fette-Reifen-Rennen im Wörther Stadion gefolgt waren. Der ungewöhnliche Name kommt daher, dass hier nicht mit schneidigen Rennrädern gefahren wird. Die Kinder bringen stattdessen ihre eigenen Fahrräder mit, die im Vergleich auf etwas breiteren Reifen stehen. Bereits zum zwölften Mal veranstaltete der RSC Wörth das Rennen, in diesem Jahr zum ersten mal zusammen mit den Freunden vom RV Kandel. Die benachbarten Clubs pflegen seit einigen Jahren statt Lokalrivalität Zusammenarbeit. Seit kurzem gibt es eine gemeinsame Nachwuchsgruppe. Im günstigsten Fall soll die durch einige Teilnehmer des Fette-Reifen-Rennens vergrößert werden, hofft Schäfer-Morell.

„Letzte Gelegenheit“

Die Resonanz war an diesem trüben aber trockenen Herbsttag, wie auch schon in den vergangenen Jahren, sehr gut. „Vielleicht nutzen die Familien eine letzte Gelegenheit, mit ihren Kindern noch einmal etwas in einer größeren Gruppe zu unternehmen“, sagt Schäfer-Morell im Hinblick auf den am Montag beginnenden zweiten Lockdown. Die Veranstalter hatten mit ihrem Termin Glück im Unglück. Mit den neuen Corona-Maßnahmen wäre das Rennen wohl nicht machbar gewesen. Am Freitag war es mit Abstand und Mundnasenschutz noch erlaubt, bis zu 250 Menschen gemeinsam ins Stadion zu lassen. Eine Zahl, die ohnehin nicht ausgeschöpft wurde. Die meisten Eltern trugen während der ganzen Veranstaltungszeit ihre Alltagsmaske. Auch einige Kinder taten es ihnen gleich, wenn sie grade nicht auf dem Fahrrad gefordert waren. Und wer auf dem Fahrrad sitzt, kann sowieso leichter Abstand halten. Inzwischen ist das mit der Distanz halten auch bei vielen Kindern in Fleisch und Blut übergegangen: Als sie ein paar unvorsichtige Mitteilnehmer sieht, rief ein junges Mädchen von ihrem rosa Prinzessin-Lillifee-Fahrrad: „Hey, 1,50 Meter Abstand halten!“

Drei Disziplinen

Das Fette-Reifen-Rennen war in drei Disziplinen unterteilt. Zunächst musste jeder der Teilnehmer einen kleinen Hindernisparkour möglichst schnell und fehlerfrei durchfahren. Dann sollte ein Zweihundert-Meter-Sprint, und danach das sogenannte „Australische Jagdrennen“ folgen. Bei letzterem werden die Kinder im Abstand von jeweils zehn Metern auf der Tartanbahn verteilt. Wer beim Sprint am langsamsten war, durfte nach ganz vorne, der schnellste nach ganz hinten. Das war zumindest der Plan, der Sprint musste aber aus Zeitgründen wegfallen. Die Startplatzierungen wurden stattdessen über das Abschneiden beim Hindernisparkour ermittelt.

Nach dem Startschuss mussten die Kinder drei Runden lang Gas geben – je nach Startposition sogar noch einige Meter mehr. Gesamtsieger wurde dann, bei wem nach Addition der Platzierung bei beiden Disziplinen die kleinste Summe heraussprang. Bei der jüngeren Altersklasse (Acht und jünger) gab es zwei Sieger: Carla Seither war die erste beim Parcours, und rollte dann von der letzten Startposition beim Jagdrennen das Feld von hinten auf, wurde schließlich fünfte. Also sechs Gesamtpunkte. Sie teilte sich das Treppchen mit Till Holle, der genau andersherum zum Erfolg kam: Fünfter beim Parkour, als erster beim Jagdrennen im Ziel. Bei den älteren Kindern (9-11 Jahre) wurde Daniel Buchalik konkurrenzlos Erster.