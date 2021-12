Vier überfahrene Bäume, ein beschädigter Leitpfosten, gestohlene Kennzeichen und Fahrerflucht sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Montagmorgen auf der Neureuter Straße/B36 im Karlsruher Stadtteil Mühlburg ereignete. Laut Polizeibericht war der bislang unbekannte Fahrer eines blauen Renault gegen 4.45 Uhr in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Zuerst geriet das Fahrzeug kurz vor einer Fußgängerbrücke aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte nach einigen Metern einen Leitpfosten. Auf den nächsten 100 Metern des Mittelstreifens überfuhr der Fahrer drei schmalstämmige Bäume, bis er frontal gegen einen weiteren Baum prallte und das Auto stehenblieb. Anschließend verließ der Verursacher das Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Eine Überprüfung der Kennzeichen ergab zudem, dass diese am Tag zuvor entwendet wurden.