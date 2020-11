„Nein zu Gewalt an Frauen“ das ist die Botschaft, die jedes Jahr am 25. November, dem Internationalen Aktions- und Gedenktag gegen Gewalt an Frauen durch die Fahnenaktion von Terre de Femme vermittelt wird. Anlässlich dieses Tages wird am Nardiniplatz die Fahne „Frei leben – ohne Gewalt“ von Terre de Femme Corona-konform gehisst. Aufgrund der aktuellen Pandemie wird kein begleitender Aktionstag mit Grußworten, Infostand und Beratung stattfinden. Unterstützt wird diese Aktion von Landrat Fritz Brechtel, Bürgermeister Marcus Schaile sowie den Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Germersheim und der Stadt Germersheim sowie von den Vertretern frauenrelevanter Organisationen und Institutionen, die mit gewaltbetroffenen Frauen zusammenarbeiten. Die Fahnenaktion von Terre de Femme wird auch in anderen Gemeinden im Landkreis Germersheim zu sehen sein. „Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig sichtbar und erreichbar zu bleiben und das Thema aus der Tabuzone zu holen“, so Lisa-Marie Trog, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Germersheim.

Wer von Gewalt betroffen ist oder jemanden kennt, der von Gewalt betroffen ist, kann sich kostenfrei und anonym an das bundesweite Hilfetelefon unter 08000 116 016 wenden. Bei weiteren Fragen steht die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Germersheim unter Telefon 07274 531109 zur Verfügung. Weitere wichtige Adressen finden Interessierte auf der Seite der Gleichstellungsbeauftragten unter www.kreis-germersheim.de