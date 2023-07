Bei einem 20 -jährigen Spanier wurde während einer Kontrolle im Karlsruher Hauptbahnhof am Mittwoch gegen 22 Uhr in seiner Umhängetasche 25 Gramm Marihuana, 97 Gramm Haschisch sowie ein zugriffsbereites Einhandmesser in seiner Hosentasche entdeckt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann wieder aus der Wache entlassen.