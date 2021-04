Innerhalb von zwei Stunden zog die Polizei am Samstagabend zwei Autofahrer im Stadtgebiet Germersheim aus dem Verkehr, die unter Einfluss von Betäubungsmittel standen. Die erste Kontrolle eines 32-jährigen Mercedes-Fahrers war gegen 18.15 Uhr in der Ludwig-Erhard-Straße in Germersheim. Gegen 20 Uhr wurde in der Alten Schiffbrückenstraße ein 21-jähriger VW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Ein Urintest erbrachte bei ihm ebenfalls Hinweise auf den Konsum von Marihuana. Von beiden Männern wurde eine Blutprobe entnommen und beide müssen mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro rechnen.