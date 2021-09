Aufgrund von Bürgerbeschwerden führten am Mittwoch zivile Kräfte der Polizei Germersheim Personenkontrollen auf dem Spielplatz im Forellenring in Bellheim durch. Zwei Jugendliche flüchteten unmittelbar beim Erblicken der Beamten, konnten aber eingeholt und kontrolliert werden. Dabei konnte eine geringe Menge an Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, berichtet die Polizei. Zudem wurden den Jugendlichen ein Platzverweis für den Spielplatz erteilt.